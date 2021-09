Quello ottenuto a Basilea domenica sera è stato per gli azzurri il quarto pareggio di una serie cominciata a Euro 2020 (Spagna e Inghilterra, rigori finali esclusi) e proseguita nelle qualificazioni mondiali con Bulgaria e Svizzera. La strada che porta in Qatar esige il ritorno ai tre punti e la partita di domani a Reggio Emilia contro la Lituania, ancora a secco nel girone, non potrebbe essere più propizia. Le quote sono eloquenti: la vittoria dell'Italia vale appena 1,05, il pareggio sarebbe una sorpresa da 13, mentre il «2» lituano vola addirittura a 40. Pur non demeritando mai sul piano del gioco, contro Bulgaria e Svizzera gli uomini di Mancini hanno steccato in fase realizzativa. Stavolta però i gol non dovrebbero mancare, tanto che l'Over tocca livelli minimali, 1,35, e l'Under sale fino a 2,95. La Lituania, che in ogni caso ha giocato partite dignitose sia in Svizzera (sconfitta 1-0) che contro la stessa Italia all'andata (0-2), finora ha segnato soltanto un gol nelle sue quattro gare. Molto improbabile che vada a segno stavolta, e in effetti il No Goal è quasi una certezza, a 1,21. Com'è immaginabile, i precedenti sono nettamente a favore degli azzurri, che hanno vinto cinque delle sette partite giocate. Ci sono però anche due pareggi, e uno, l'1-1 di Napoli del 2 settembre 2006, presenta singolari analogie con il match di domani. Anche allora, infatti, gli azzurri erano freschi reduci da un trionfo, il mondiale vinto a Berlino. Un altro 1-1 pagherebbe ben 28 volte la posta. Con quattro punti da rimontare agli azzurri, ma due partite in meno, la Svizzera è teoricamente proiettata verso il primo posto nel girone, l'unico a regalare la qualificazione diretta ai mondiali. Per gli analisti, però, l'Italia resta largamente favorita, a 1,25, mentre il colpo elvetico si gioca a 3,70. Qualche residua chance per l'Irlanda del Nord, a 33. Domani gli irlandesi giocheranno a Belfast proprio contro la Svizzera, in un match che potrebbe aprire loro le porte del secondo posto, e quindi degli spareggi qualificazione. Ospiti avanti, a 1,70, padroni di casa a 5,00. Il pareggio, che fermerebbe la corsa al primo posto della Svizzera, vale 3,35.