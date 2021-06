Il centrocampista della Nazionale Manuel Locatelli ha commentato a Sky Sport la grande prestazione, da migliore in campo, fornita nel successo sulla Svizzera: "In questa serata c’è tanto lavoro e tanta determinazione. Sono felice e orgoglioso di questa partita, faccio parte di un gruppo fantastico. Un anno fa non credo sarei potuto venire, la pandemia in un certo senso mi ha aiutato. Nel primo gol è stata veramente una bella azione: ha fatto l’assist il mio amico Domenico. Poi sono andato a chiudere e la dedica è per la mia fidanzata e per i miei genitori. Il secondo gol è per tutti gli italiani che sono qui e che sono a casa, che hanno sofferto e che stanno soffrendo. Speriamo di regalare delle emozioni a loro ogni volta che giochiamo".



Sull'azione del primo gol: "Di solito io non accompagno l’azione, invece nel primo gol ero galvanizzato dal lancio e ci ho creduto, ci è voluto un pizzico di follia. Futuro? Non voglio fare troppi viaggi mentali, ma godermi l’Europeo e questo gruppo fantastico".