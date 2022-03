Gigio Donnarumma è nel cuore dei tifosi palermitani. All'ingresso dei portieri azzurri al Barbera nel prepartita della sfida contro la Macedonia del Nord, tutto lo stadio si è sollevato in un'enorme ovazione soprattutto per il portiere del PSG che era invece stato fischiato nell'ultima uscita in Nations League a Milano. Subito dopo dalla Curva Nord sono partiti numerosi cori per il portiere classe '99 che ha risposto ringraziando con un lungo applauso.