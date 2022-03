Dentro o fuori. Prendono il via le semifinali dei playoff valide per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Al Barbera di Palermo si affrontano Italia e Macedonia del Nord, in palio c'è un posto in finale nel gruppo C. Chi vince affronterà una tra Portogallo e Turchia. Se per l'Italia quello di stasera è un match insidioso e rischioso, che fa venire in mente il fallimento di Milano contro la Svezia, i playoff per la Macedonia del Nord sono una grande occasione di scrivere la storia. Calcio d'inizio alle 20:45.



DOVE VEDERLA IN TV

Il match sarà trasmesso da RAI 1 in diretta televisiva e su Raiplay in live streaming gratuito a partire dalle 20.40.



PROBABILI FORMAZIONI



ITALIA (4-3-3) probabile formazione: Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.



MACEDONIA DEL NORD (4-3-3) probabile formazione: Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Bardhi, Ademi, Babunski; Churlinov, M. Ristovski, Trajkovski.