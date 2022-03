Il ct della, Blagojaha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro l'Italia valevole per i playoff di accesso ai mondiali."Non ci sono dubbi, ho analizzato bene l'Italia, ogni partita ha storia a sé e sono sicuro che può succedere di tutto""Quello del 2017 era un buon risultato per noi, ma non ha niente a che vedere con la gara di domani. Siamo convinti di poter far bene e l'atmosfera attorno alla squadra è ottima"."Siamo assolutamente pronti, siamo tutti a disposizione e ci aspettiamo una grandissima partita"."Insigne può essere il giocatore più pericoloso? Sicuramente sì, anche se mi aspetto pericoli da tutti, del resto sono Campioni d'Europa in carica no?""Ogni allenatore ha un suo modo di giocare. Rispetto molto Mancini e so che il suo gioco lo ha portato a diventare campione d'Europa"."Cercheremo di sfruttare le assenze in difesa, ma sono sicuro che le alternative saranno importanti. Ragionando a mente fredda però, ciò che mi rende orgoglioso è il sapere che possiamo portarla a casa"."La qualificazione all'Europeo? All'epoca c'erano squadre più abbordabili. Ancora non siamo a quel livello, ma daremo tutto per farcela. I supplementari? Non ci spaventano, siamo pronti"."Ai miei ragazzi dico di divertirsi e non arrendersi"."Trajkovski ha fatto 4 anni qui, si sentirà come a casa nonostante il tifo italiano"."Non era al meglio della condizione, non era giusto convocarlo".