L’Italia di Roberto Mancini scende in campo per l’ultima amichevole prima del debutto a Euro 2020; di fronte ci sarà la Repubblica Ceca, una nazionale da prendere con le molle come confermano anche i sei precedenti che dimostrano un sostanziale equilibrio con 2 vittorie a testa e due pareggi. L’Italia scenderà in campo non solo per testare la propria preparazione fisica, ma per spezzare un tabù: gli azzurri, infatti, non hanno mai segnato più di 3 reti alla Repubblica Ceca. Un’opportunità che i betting analyst non escludono: il 3-0, infatti, si gioca a 11 mentre il 3-1 per la truppa di Mancini vale 12 volte la posta. Si attendono comunque gol e spettacolo in campo: l’Over 2,5 vale 1,83 contro l’Under 2,5 in quota a 1,90. Anche in questo caso le statistiche sono in perfetto equilibrio con 3 precedenti finiti con meno di 3 reti segnate e altrettanti a vedere le squadre andare in gol almeno in 3 occasioni.