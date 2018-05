Il presidente del Coni e commissario straordinario della Lega di Serie A, Giovanni Malagò, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport: "Sono alcune componenti federali che non hanno trovato una soluzione tre mesi fa e poi la Federazione è stata commissariata. Secondo me non è una mossa che possa aiutare il mondo del calcio, questo lo capiscono tutti".



SU MANCINI CT - "Non c'è nulla di certo con lui, ma la scelta del commissario tecnico va fatta e non fare errori su errori".