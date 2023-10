Non può sbagliare, ancora una volta, l'Italia di Spalletti. Gli azzurri ospitano Malta a Bari in un must win per tenere il passo dell'Ucraina, tenersi in corsa per la qualificazione a Euro 2024 e prepararsi al meglio per la gara di martedì con l'Inghilterra. Il tutto mentre impazza il caso scommesse e l'ex allenatore del Napoli non potrà fare affidamento, per questo motivo, su Tonali e Zaniolo, rispediti ai club. Previsto turnover con chances dal primo minuto per il ritrovato azzurro Bonaventura e per un tridente inedito composto da Kean, Raspadori e Berardi.



PRECEDENTI - Il match è valido per il girone C di qualificazione agli Europei 2024 e di fronte agli azzurri ci sarà la nazionale allenata da Marcolini, ancora alla ricerca del primo punto. Tra le avversarie contro cui l’Italia vanta il 100% di vittorie, Malta è quella affrontata più volte dagli azzurri: nove successi in nove sfide. In queste, l’Italia ha realizzato 23 gol (2.6 di media a match), subendo soltanto due reti. Gli azzurri hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque sfide contro Malta, solo contro l’Irlanda del Nord hanno una serie aperta più lunga di clean sheet di fila (sette). L’ultimo confronto in casa degli azzurri tra Italia e Malta risale al 3 settembre 2015: vittoria per 1-0 grazie al gol di Graziano Pellè. L’Italia ha vinto nove delle 11 partite disputate a Bari, perdendo quella più recente: 1-3 contro la Francia l’1 settembre 2016 in amichevole.