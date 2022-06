Roberto Mancini, intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel post partita di Italia-Argentina, persa per 0-3 dagli Azzurri, si è espresso così in merito alla partita: "Nel primo tempo abbiamo fatto due errori e concesso due gol in una partita equilibrata. A quel punto sono stati migliori, tenendo palla e comandando la partita. Avremmo dovuto segnare per riaprirla, ma nel secondo tempo abbiamo avuto davvero poche possibilità. Abbiamo fatto troppo poco per riuscire a rimontare".