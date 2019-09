Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, parla a Radio Deejay: "D'Ambrosio? Lo conosco benissimo, l'ho allenato all'Inter, so che tipo di ragazzo sia e quello che può dare. È un giocatore polivalente, che ti permette di poter variare modulo tattico. Non a caso l'ho chiamato nelle ultime due sfide".



SU PINAMONTI - "Quagliarella, Belotti, Balotelli o Immobile? No, scelgo Pinamonti (sorride, ndr). Lui ha bisogno di crescere, ma sono sicuro che sarà il futuro dell'Italia. Il centrocampo? Siamo messi bene: magari non abbiamo troppa fisicità, ma a livello di qualità siamo amalgamati e abbiamo ottimi elementi".



SULLA SFIDA DI ROMA - "Spero ci sia tanta gente a Roma a vederci giocare con la Grecia. Tecnica in italia? Su quella bisogna lavorare sempre: anche a 30 anni i giocatori devono migliorare sempre. Ma arrivato a 18 anni bisogna avere già una base".



SULLA NAZIONALE - "Siamo vicini ad avere il gruppo già completo, una ventina sono già quelli. Ma la speranza è sempre che qualcuno venga fuori all’ultimo. Nel ruolo di terzino abbiamo molte scelte".



SU SARRI - "Se ci incontriamo di nuovo? (Ride) Non successe niente dai, ci siamo già incontrati al ritorno".



SUI NUOVI - "I giocatori son questi, magari sarà aggiunto qualche giocatore di spessore tecnico e fisico. Ne abbiamo molti di bravi tecnicamente. Zaniolo oltre ad essere tecnico è fisico, ha grande gamba. Mezzala? Sì lo vedo così. Siamo stati fortunati a trovarne tanti bravi tecnicamente".