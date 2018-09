Il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro la Polonia: "Non so se l’Italia è pronta per ripartire perchè credo che un po’ di tempo ci voglia. E’ importante però giocare subito per i tre punti in modo che i ragazzi più giovani che sono qui possono apprendere in fretta e capire che quando si gioca per la Nazionale bisogna sempre vincere e fare il massimo".



SUL CLIMA - "Io son felice perchè giocare a calcio penso sia la cosa più bella e giocare per la Nazione è ancora più bello. Questi ragazzi che arrivano a giocare queste partite devono divertirsi".



SULLE CANZONI - "Chi ha scelto la playlist? Forse il nostro preparatore con i ragazzi. Non so se è una novità. All’estero si usa molto perché comunque porta allegria. Serve quando si fa riscaldamento, quando si fanno le cose serie non c’è la musica".



SUL RITORNO A BOLOGNA - "Quando torno a Bologna è sempre un’emozione. Il legame con la gente è rimasto. Per me è sempre un’emozione".



SU BALOTELLI DAL 1' - "Forse Balotelli non ha nelle gambe i novanta minuti".



SU BERNARDESCHI MEZZALA . "Credo che ci voglia un po’ di tempo perchè giocare a centrocampo è diverso rispetto a dove gioca ora però ha le qualità per poterlo fare".