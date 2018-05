Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport nell'immediata vigilia della prima partita che lo vedrà guidare l'Italia, opposta questa sera all'Arabia Saudita.



Queste le sue dichiarazioni: "Voglia di tornare a vincere? E' quello che vorremmo fare. Siamo sempre l'Italia, abbiamo una storia enorme alle spalle. Come ho visto la squadra? Sono tutti abbastanza tranquilli e vogliosi di far bene. Sanno che per loro è un nuovo inizio. Prima partita da ct? Sono molto emozionato".