Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle possibili scelte del ct, raccontando di un ballottaggio aperto tra Lorenzo Insigne e Gianluca Scamacca. Caratteristiche diverse e modi di giocare differenti: il primo garantirebbe più qualità, l’altro ci metterebbe il fisico.- Se la scelta dovesse ricadere sul capitano della Nazionale: a destra ci dovrebbe essere Berardi, positivo nello spezzone giocato con la Svizzera; dall’altra parte è ballottaggio tutto juventino tra Chiesa e Bernardeschi col primo favorito. Non è escluso che, se Insigne dovesse partire dal primo minuto, venga alternato con Chiesa nel ruolo di prima punta.- Con Scamacca, invece, si perde un po’ di qualità ma ci si guadagna in centimetri. Prima punta classica, forte e robusta,. Controindicazione: la poca esperienza in Nazionale. Con la maglia azzurra Scamacca ha giocato solo l’ultima mezz’ora di Italia-Lituania 5-0 lo scorso settembre.. Lì davanti è corsa a due per partire dall'inizio: testa a testa tra Insigne e Scamacca, Mancini cerca il guizzo per andare al Mondiale.