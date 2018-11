Meno 10. A dieci giorni da Italia-Portogallo in Nations League, Mancini ha già in mente chi convocare per la sfida di sabato 17 novembre a San Siro. Il ct è pronto a portare in Nazionale il giovane centrocampista del Brescia, Tonali (sulla falsa riga del precedente Zaniolo) e l'ala interista Politano come vice Bernardeschi. In attacco il milanista Cutrone dovrebbe essere lasciato all'Under 21 di Di Biagio. Infine, sempre secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi, ancora fuori Balotelli e Belotti.