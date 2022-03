Mario Balotelli dovrebbe essere tra i convocati del c.t. Roberto Mancini per il playoff per i Mondiali contro la Macedonia del Nord, in programma giovedì 24 marzo a Palermo. Queste le ultime indiscrezioni sulla lista che il commissario tecnico della Nazionale diramerà con ogni probabilità oggi pomeriggio, a meno di una settimana dalla prima (si spera) di due partite - la seconda è in programma il 29 marzo contro la vincente di Portogallo-Turchia - che decreteranno il destino del gruppo campione d'Europa.



Mario, oggi all'Adana in Turchia, è molto avanti nel ballottaggio con Joao Pedro del Cagliari. I convocati totali saranno una trentina. Bonucci e Chiellini faranno parte del gruppo ma le loro condizioni fisiche non lasciano tranquillo Mancini. Non ci saranno Locatelli, fermato dal Covid, e Toloi, che si è infortunato con l'Atalanta a Leverkusen. Tra gli attaccanti presente Raspadori, ci sono pure i romanisti Pellegrini e Zaniolo.