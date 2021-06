Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, parla a Rai Uno nel corso di Sogno Azzurro, a pochi giorni dall'inizio degli Europei: "Abbiamo fatto un grande lavoro, sebbene molti ci dicessero che avremmo fatto fatica a trovare undici giocatori. Jorginho e Barella, ad esempio, hanno grande personalità. È chiaro che poi tutti prendono come modello Chiellini e Bonucci, ma ci sono anche giovani di qualità. Se sanno cosa fare hai più facilità a tenerti in contatto. Ho accettato di prendere la Nazionale perché ho sempre amato le sfide, per pura sfortuna quando giocavo non avevo vinto niente e sentivo il bisogno di una rivincita".