L'Italia riparte in vista degli Europei. Roberto Mancini sta definendo la lista dei convocati per le prime due partite di Nations League con Bosnia (4 settembre a Firenze) e Olanda (7 settembre ad Amsterdam). Il raduno sarà a Coverciano sabato 29 agosto.



Ansia per il romanista Nicolò Zaniolo, che oggi a Trigoria si sottoporrà al test del tampone per il coronavirus. Verratti è a rischio per problemi fisici, assenti gli infortunati Gollini e Romagnoli. Il ct della Nazionale farà convocazioni allargate (33-34 calciatori), ecco il probabile elenco con cinque interisti: Barella, Bastoni, D'Ambrosio, Gagliardini e Sensi (poi magari nel frattempo anche Tonali sarà diventato un giocatore nerazzurro).



Portieri: Donnarumma, Sirigu, Cragno, Meret.



Difensori: D’Ambrosio, Florenzi, Bonucci, Acerbi, Chiellini, Bastoni, Emerson, Spinazzola, Di Lorenzo, Mancini, Izzo (Caldara).



Centrocampisti: Jorginho, Tonali, Locatelli, Barella, Castrovilli, Gagliardini, Verratti, Pellegrini, Sensi.



Attaccanti: Zaniolo, Bernardeschi, Berardi, Belotti, Immobile, Lasagna, Caputo, Insigne, Chiesa, Orsolini (Scamacca, El Shaarawy, Politano).