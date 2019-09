Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, parla a Rai Sport: "Ci piacerebbe inserire nuovi giocatori che stanno giocando bene, l'importante è che quelli che son qui continuino a migliorare e fare esperienze più importanti rispetto al passato: questo è un bene per la Nazionale. Chi con me a Euro 2020? Fortunatamente il gruppo si è formato velocemente, il lavoro sta dando buoni frutti ma è chiaro che dobbiamo migliorare molto. Credo che una base importante ci sia già, c'è un anno davanti e non mettiamo limiti alla provvidenza. Il campo è il miglior giudice, noi siamo aperti a tutto: chiaro che qualcuno rimarrà fuori. 18 o 19 sicuri? Siamo abbastanza vicini a quel numero".