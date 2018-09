, appuntamento fissato per il 7 settembre a Bologna. La Nazionale - giunta al secondo giorno di raduno a Coverciano - ha riposato nella mattinata e, dopo la conferenza stampa congiunta di Benassi e Barella, è scesa in campo nel pomeriggio per un allenamento suddiviso su due terreni di gioco. Inizio differenziato per Berardi - ieri ha svolto alcune terapie, a casa invece Pellegri per un problema alla spalla - e riscaldamento con "torello". Dopo,, mentre sul sussidiario si allenavano ritmo e tecnica di base.confermato in porta; la difesa prende vita e, con ogni probabilità, sarà composta daed; davanti al reparto arretrato, invece, l'unica certezza èin cabina di regia. Prove di 4-3-3 per gli Azzurri, dapprima con le riserve e poi con i titolari. In forma Lazzari - Zappacosta in netto vantaggio - e Chiesa.Alternate le coppie degli interni di centrocampo:per la titolarità ma, insieme al tridente momentaneo composto da Berardi, Chiesa e uno tra Belotti e Immobile (si sono alternati), Benassi e Barella hanno provato alcune soluzioni tattiche, mentre Bernardeschi e Cristante hanno sostituito le mezzali. Partitella finale a nove giocatori, con vittoria dei blu grazie alla doppietta dello stesso Balotelli.