Il tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha parlato a Rai Sport prima della sfida contro la Germania in Nations League:



"Quello che mi ha colpito di Gnonto è che è giovane ma fisicamente è molto forte e sa giocare. Ha una logica nel giocare. Non è un ragazzino di 18 anni e questo è importante. Io erano due anni che giocavo alla sua età ma perché ho avuto la fortuna di trovare un allenatore come Burgnich che rischiò. Non finirò mai di ringraziarlo".



DIALOGO LEGA-FEDERAZIONE - "Mi sembra ci sia questa volontà. Penso sia una cosa utile. Non credo risolva tutti i problemi ma penso sia una cosa utile. E' una cosa importante che tutte le componenti calcistiche vadano nella stessa direzione