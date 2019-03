Roberto Mancini parla nella consueta intervista che il ct rilascia alla Rai nelle ore precedenti un match della Nazionale: "Dobbiamo cercare di fare bene e fare gol, più ne facciamo e meglio è. Abbiamo sempre creato tanto, prima o poi le situazioni cambiano e i gol arriveranno anche nelle partite più importanti. Non credo sarà un problema anche perché i giocatori che abbiamo i gol li hanno sempre fatti. Dobbiamo essere più precisi, questo sì, ma non è un problema".



"Quagliarella potrebbe diventare il più anziano a segnare in azzurro? E' una bella sfida, speriamo che facciano gol in fretta così da avere meno problemi durante la gara. Il problema in queste partite è sottovalutare o di pensare di risolvere le partite da soli, quindi speriamo che Quagliarella, Kean e Politano facciano il loro lavoro per bene assieme al resto della squadra".



Sul mix di giovani e anziani: "La Nazionale aveva bisogno di cambiare, quando si hanno ragazzi giovani si deve avere un pochino di pazienza ma avendo loro delle qualità credo si possano raggiungere risultati importanti". Su Verratti: "L'eccesso di confidenza fa parte del suo bagaglio tecnico, è così bravo tecnicamente; non credo lo faccia apposta, quando ha la palla rischia spesso ma solitamente le cose gli vengono. Deve continuare a fare quello che si sente, non possiamo limitare un giocatore di questa qualità. I cartelli gialli essendo un centrocampista li prende, dobbiamo evitare quelli per proteste anche perché un giallo condiziona il resto della partita".



Su Barella: "Barella può fare tutti e tre i ruoli di centrocampo, così come Verratti e Sensi, sono giocatori abbastanza simili. Speriamo che di interessante ci sia il gioco della squadra, poi è chiaro che chi non ha giocato sabato sia più fresco".