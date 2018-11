Vigilia di Nations League per l', che domani a San Siro se la vedrà col Portogallo. Dalla sala stampa del Meazza è intervenuto in conferenza stampa Roberto, ecco le sue parole:"Berardi o Immobile? Ho ancora 24 ore di tempo per decidere, ma Immobile ha buone possibilità di giocare dall'inizio. Ciro ha una qualità importante, quella di saper fare gol"."Jorginho e Verratti sono due grandi giocatori, molto forti tecnicamente, quindi l'intesa è facile da trovare"."Sono felicissimo di essere qui, all'inizio non è stato facile ma i ragazzi hanno mostrato molta buona volontà. Stiamo migliorando, ma ci servirà ancora tempo. Il fatto che domani ci saranno 70 mila persone è una buona base di ripartenza, insieme alle ultime prestazioni"."La Nazionale non è mai morta, nella doppia sfida contro la Svezia l'Italia avrebbe meritato di passare, c'è stata molta sfortuna. Purtroppo è capitato anche ad altre nazionali, ma bisogna ripartire e lo stiamo facendo"."La Nations League era il primo obiettivo e proveremo a vincere il girone, ma il vero traguardo è la qualificazione a Euro 2020, bisogna dare esperienza a un gruppo giovane, ma i ragazzi che stanno crescendo mi danno fiducia"."Romagnoli ha avuto un problema, stasera arriverà Acerbi. Da domani, poi, saranno con noi Mancini e Kean. Dopo la partita andranno via i giocatori che hanno giocato di più e cioè Chiellini, Jorginho, Insigne e Florenzi"."Aveva un problema al mignolo, erano due settimane che si allenava e non poteva parare, così ho preferito lasciarlo a casa per farlo recuperare"."Portogallo senza CR7? Il Portogallo ha Bruma e Rafa Silva che sono straordinari, sono campioni d'Europa. Rimangono una grande squadra anche senza Ronaldo, una delle migliori per gioco, credo che sarà bellissima anche senza Cristiano ma ci sarebbe piaciuto fosse stato in campo".