Il c.t.dell'Italia Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio di Italia-Olanda: "Insigne? È difficile che capiti di essere capitano della nazionale nel giorno del tuo compleanno. Sarà un giorno speciale per lui, spero la fascia gli porti fortuna e che riesca a fare qualche gol. Dovremo avere la stessa mentalità, cercare di attaccare, tenendo equilibrio. Avere la voglia di attaccare per vincere, rischiando anche come abbiamo fatto con la Francia, poi queste cose si possono mettere a posto con il tempo".