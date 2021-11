Pareggio amaro per l'Italia di Roberto Mancini, che non va oltre l'1-1 contro la Svizzera nella penultima gara di qualificazione al Mondiale in Qatar. Nel post partita il cti ha commentato così la partita: "Abbiamo sbagliato un rigore all'andata e uno al ritorno, sono cose che capitano. Jorginho? Se la sentiva di calciare ed è giusto che l'abbia fatto, è uno dei rigoristi della squadra. Nel primo tempo abbiamo sofferto e fatto fatica, poi siamo usciti bene ma ci è mancato il gol della vittoria".



I PROSSIMI AVVERSARI - "Contro l'Irlanda del Nord partiamo con un vantaggio, e non è poco. Se giochiamo bene e facciamo i gol che non abbiamo fatto oggi... Era una gara difficile e siamo stati condizionati dal gol subito, peccato non aver segnato nel secondo tempo". In chiusura il ricordo di Galeazzi: "Un grande giornalista, grande amico e grande persona".