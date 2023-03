Il ct dell'Italia, Roberto Mancini ha dichiarato dopo la sconfitta per 1-2 contro l'Inghilterra a Napoli nella prima partita delle qualificazioni a Euro 2024: "Il primo tempo è stato difficile, loro sono pericolosi sui calci piazzati e abbiamo preso 2 gol. Nella ripresa abbiamo dominato, avremmo meritato il pareggio. La squadra ha giocato più alta e abbiamo pressato meglio. Dispiace per la sconfitta, ma la strada è quella giusta. Nel secondo tempo ho rivisto una grande Nazionale, ci fa ben sperare".



SU RETEGUI - "E' stato con noi solo 3 giorni, ha bisogno di conoscere i compagni e il calcio italiano. E' giovane, ci vorrà un po' di tempo. Nel primo tempo era in difficoltà contro i difensori inglesi, che sono forti fisicamente. Nella ripresa si è mosso meglio e ha trovato il gol".