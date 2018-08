L'Italia è pronta a ripartire da Polonia e Portogallo. La nuova Nazionale di Roberto Mancini dopo le prime amichevoli di fine stagione si tuffa a capofitto nel nuovo ciclo che prenderà il via con la Nations League. Il ct diramerà sabato pomeriggio la lista dei convocati per le due gare, con il raduno che è fissato per domenica 2 settembre presso il Centro tecnico federale di Coverciano. La classifica finale della Nations League determinerà il ranking per il sorteggio delle qualificazioni a Euro 2020, previsto a inizio dicembre a Dublino.



LE SCELTE - Mancini sarà privo per infortunio di tanti elementi che potrebbero far parte del suo gruppo anche in ottica futura. Marco Verratti non ha ancora iniziato la stagione con il PSG e fra i sicuri del posto dovranno dare forfait Andrea Conti, Mattia De Sciglio e Alessandro Florenzi uscito infortunato per un problema al ginocchio contro l'Atalanta.



LA LISTA - Sabato arriverà l'elenco completo, ma fra le varie scelta che farà Roberto Mancini non dovrebbero esserci grosse sorprese. Questi i già certi del posto.

Portieri: Donnarumma, Perin, Sirigu.

Difensori: Bonucci, Chiellini, Caldara, Criscito, D'Ambrosio, Romagnoli

Centrocampisti: Bonaventura, Cristante, De Rossi, Jorginho, Parolo, Pellegrini.

Attaccanti: Balotelli, Immobile, Belotti, ​Insigne, Chiesa, Bernardeschi, Berardi.



IN DUBBIO - Tanta scelta in difesa e soprattutto sugli esterni dove si giocano una maglia Emerson Palmieri, Darmian e Zappacosta mentre in mezzo il dubbio riguarda Daniele Rugani. A centrocampo è scontro fra giovani con Benassi e Baselli a duello con Barella e Mandragora. Infine in attacco dove Politano, El Shaarawi e Verdi si giocano una maglia. Lontani dalla possibile chiamata sono invece Candreva, Gagliardini e Zaza, mai utilizzati finora in stagione, ma anche Cutrone e soprattutto Inglese e Ferrari che seppur positivi in questo inizio di stagione non sono ancora ritenuti pronti per il salto in Nazionale.