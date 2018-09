Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta nella seconda uscita in Nations League contro il Portogallo: "Gli errori li commettiamo, dobbiamo cercare di limitarli. I ragazzi hanno dato tutto, noi dobbiamo trovare dei rimedi e metterci di più. Nel primo tempo abbiamo avuto molte più palle che tenevamo davanti, questa è una cosa che può essere importante".



SU RETROCESSIONE E POCHI GOL - "Dobbiamo crescere, non c'è niente da fare. Quando un ragazzo è giovane e non gioca ad alti livelli, quando lo fa va in difficoltà, è normale. Quando migliorerà la gamba sarà positivo. Non vorremmo retrocedere, vorremmo arrivare primi nel gruppo, nel calcio non si sa mai. Poi vedremo cosa accadrà, ma il nostro obiettivo di partenza è fare la squadra per qualificarci per l'Europeo. Non riusciamo a fare gol, è un problema che dobbiamo risolvere".



SU JORGINHO - "In Inghilterra ho visto una partita, è entrato in una squadra già collaudata ed è cambiato solo lui. Qui ha fatto poche partite, abbiamo cambiato diversi calciatori. Credo sia questo il problema, Jorginho è uno dei migliori centrocampisti degli ultimi tre anni".