Roberto Mancini, ct dell'Italia, è intervenuto alla Rai dopo la vittoria in casa della Turchia: "E' inutile ai fini di quello che valeva, però uno le cose deve cercare di farle bene anche quando, purtroppo, ci sono cose negative. I ragazzi giovani hanno fatto bene e ci fa piacere".



PARTENZA NON BUONA - "E' stato bello anche vedere la reazione dopo l'1-0. Qui era caldo, i tifosi... I ragazzi sono stati bravi a rimanere tranquilli e fare gol".



CRESCIUTO IL GIOCO - "Sì, sono cresciuti nel gioco. Era la prima volta che giocavano insieme, non era neanche così semplice".



OCCHIO DI RIGUARDO PER RASPADORI - "Sono tutti giovani, abbiamo bisogno di tempo. Non era semplice, nonostante la partita non valesse molto, però sono stati bravi e mi fa piacere per loro".



REAZIONE PER CONFERMARE L'IDEA DI ANDARE AVANTI - "Sì. Ripeto: anche se purtroppo non siamo in un momento semplice, la reazione è stata giusta".



RIMPIANTI - "Quelli i saranno sempre, almeno fino a dicembre prossimo, purtroppo".