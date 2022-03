Sandro Tonali al centro del mondo. O, almeno, dell'Italia. Del presente, ma soprattutto del futuro. Mancini vuole ripartire con un nuovo ciclo per puntare al Mondiale 2026, e secondo i nostri lettori di Calciomercato.com uno dei punti fermi deve essere il centrocampista del Milan. Tonali più altri dieci, così ha votato la maggior parte di voi: Sandro ha ricevuto 2546 voti su 4824 totali (52.8%), dietro il classe 2000 ci sono Scamacca (920 voti, 19.1%) e Zaniolo (881 voti, 18.3%). Più indietro Frattesi (198 voti, 4.1%), Bonucci (162 voti, 3.4%) e Joao Pedro (117 voti, 2.4%)



CONSACRAZIONE - A 21 anni Tonali rappresenta davvero l'Italia del domani: centrocampista duttile, a Brescia faceva il regista basso e al Milan ha fatto anche l'incontrista in un centrocampo a due. A proposito: da due anni gioca nella squadra per la quale ha sempre tifato, in rossonero ha trovato al consacrazione definitiva crescendo anche dal punto di vista mentale; con Pioli ha debuttato prima in Europa League e poi in Champions, entrando negli ultimi 20' della gara con il Liverpool in un museo del calcio come Anfield. Lì, dove la prima volta a chiunque tremerebbero le gambe. A lui no, Sandro era entrato al posto di Bennacer facendo subito meglio del compagno, recuperando due palloni importanti e dimostrando di non aver paura di nulla.

- Oggi Tonali è un punto fermo del centrocampo rossonero, e presto lo potrà essere anche della nuova Nazionale di Mancini ().: il primo è toscano e gioca nella Roma, gli altri due sono romani - amici da sempre, QUI la loro storia - in questa stagione sono esplosi con la maglia del Sassuolo e l'Inter ha già acceso i riflettori su tutti e due. Tre classe '99 per un'Italia che guarda decisamente al futuro, e nella quale potrebbe non avere più un ruolo da protagonista Leonardo Bonucci. Ancora più marginale, secondo voi, sarà il ruolo di Joao Pedro, l'attaccante del Cagliari che oggi con la Turchia avrà la 10 sulle spalle. In quella che sarà solo un'amichevole. Aspettando il prossimo ciclo azzurro.