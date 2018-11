Il ct azzurro Roberto Mancini parla a Rai 1 al termine di Italia-Portogallo: "Abbiamo giocato un'ottima partita, nella ripresa abbiamo avuto un momento di calo. Chiaramente dobbiamo fare qualcosa in più per trovare con facilità il gol, ma è un passo avanti rispetto alla partita con la Polonia. A volte dovevamo cambiare più spesso gioco per favorire Chiesa".



In conferenza stampa ha aggiunto: "I fischi a Bonucci? Non dovevano esserci: qui gioca la Nazionale, vanno tifati tutti i giocatori".