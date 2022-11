L'Italia scende in campo domani contro l'Albania e alla vigilia dell'amichevole il ct azzurro Roberto Mancini parla ai canali della Nazionale: "Panchina numero 56 come Lippi e Prandelli? Mi fa piacere raggiungere Marcello e Cesare, speriamo di farne di più. Arrivare a quei due davanti (Bearzot e Pozzo, ndr) mi sembra abbastanza lunga, però vediamo".



OBIETTIVO - "Anche se sono due partite amichevoli, visto che non se ne giocano più, sono due partite importanti per noi perché potremo provare qualche giocatore nuovo, giovane. Quindi valuteremo magari giocatori che non conosciamo benissimo".



QUALIFICAZIONI EUROPEE CON MACEDONIA E INGHILTERRA - "Il destino è sempre così (ride, ndr). Con la Macedonia del Nord è stata una partita assurda che credo capiti una volta ogni 100 anni, purtroppo è capitata a noi. E' un girone abbastanza duro, ma credo che di gironi facili non ce ne siano. C'è l'Inghilterra alla prima giornata, poi vedremo: ci sarà da lottare".