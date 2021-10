Roberto Mancini, ct dell'Italia, commenta a Rai Sport il successo sul Belgio nella finalina della Nations League: "Rivista l'Italia degli Europei? L'Italia degli Europei lo era anche contro la Spagna, ma in dieci è difficile giocare le partite. E' chiaro che ci ha creato quel problema lì, altrimenti sarebbe stata una partita come oggi. Oggi i ragazzi hanno giocato molto bene, sono stati bravi".



CENTROCAMPO - "Abbiamo diverse soluzioni con giocatori di diverse qualità, oggi hanno dimostrato di saper fare bene".



TRIDENTE - "Chiesa può giocare a destra e a sinistra, non ha difficoltà. Oggi ha fatto benissimo a sinistra. Berardi e Raspadori, come Kean, hanno fatto benissimo".



APPUNTAMENTO ALL'OLIMPICO CON IL PUBBLICO PER LA SVIZZERA - "Sicuro".