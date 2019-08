Aspettando Balotelli. L'attaccante ha fatto il tifo davanti alla tv per i suoi nuovi compagni di squadra in occasione della trasferta vinta domenica a Cagliari. Intanto a Castiglione delle Stiviere suo fratello Enock ha segnato il gol decisivo per il Ciliverghe Mazzano contro la Cisanese in Coppa Lombardia di Eccellenza. Scontata la prima delle quattro giornate di squalifica, sabato Mario sarà in tribuna a San Siro per assistere a Milan-Brescia.



Roberto Mancini aspetta di rivederlo in campo. Intanto, dopo il loro comportamento non ineccepibile all'Europeo Under 21 in Italia, il ct della Nazionale sta pensando di punire Nicolò Zaniolo e Moise Kean non convocandoli per la doppia trasferta in Armenia e Finlandia del 5 e 8 ottobre. La lista azzurra sarà pubblicata venerdì o sabato. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, possibile chiamata per Zaza del Torino, in ballottaggio con Quagliarella. Questi i probabili convocati.



Portieri: Donnarumma, Sirigu, Meret, Gollini.

Difensori: Bonucci, Chiellini, Romagnoli, Izzo, Mancini (Acerbi), Emerson Palmieri, Biraghi, Florenzi, Piccini (De Sciglio).

Centrocampisti: Barella, Jorginho, Pellegrini, Sensi, Tonali, Verratti (Cristante, Zaniolo).

Attaccanti: Bernardeschi, Chiesa, Insigne, Grifo (Politano), Belotti, Immobile, Zaza (Quagliarella, Kean).