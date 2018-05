Alla vigilia dell'amichevole contro la Francia all'Allianz Riviera di Nizza, il ct dell'Italia Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa: ecco le sue dichiarazioni.



FORMAZIONE - "Sirigu sarà titolare, gli altri dieci nomi non posso comunicarli. Dobbiamo valutare due-tre giocatori. Bonucci sta tornando dal permesso per motivi personali e dobbiamo verificare come sta".



RISCHIO IMBARCATA - "Speriamo di no, sono fiducioso di vedere il nostro comportamento contro una delle nazionali favorite per arrivare in fondo al Mondiale"



BALOTELLI CAPITANO - "In Nazionale vige questa regola: è capitano chi conta il maggior numero di presenze. Ragion per cui, se capitasse che tra gli undici fosse Balotelli ad avere più partite alle spalle, sarebbe lui il capitano. Striscioni razzisti? Lo striscione di San Gallo appartiene alla sfera delle cose brutte che succedono. Comunque Balotelli è in dubbio (noie muscolari, ndr) e soltanto domani mattina decideremo se giocherà o meno".



FUTURO BALOTELLI - "Deve trovare la miglior squadra possibile. È importante che lui giochi, continui a far gol e a migliorare".



FRANCIA - "Il talento offensivo della Francia è notevole per tecnica e velocità, sono candidati per la vittoria del Mondiale. Deschamps in sei anni ha fatto un gran lavoro".



ITALIA - "Qualcosa abbiamo sbagliato se siamo in questa situazione. Abbiamo vissuto il dramma della mancata qualificazione, ma solo chi cade in basso può risorgere, anche passando attraverso qualche sconfitta bruciante, che ci può stare. Il sistema può anche variare, di poco, ma la difesa sarà sempre a quattro".



VAR - "Ero contrario, ma devo ammettere che è utile perché le cose clamorose le risolve".



CT - "Sono onorato di essere ct della Nazionale, il ruolo è bellissimo anche perché se ti piace un giocatore non devo stressare il direttore sportivo, basta alzare il telefono e convocarlo".