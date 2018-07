Roberto Mancini, ct dell'Italia, parla a margine del Premio Ceravolo: "Pirlo? Credo che Andrea abbia intenzione di fare l'allenatore, ma c'è la possibilità di inserirlo nel nostro staff. È un campione del mondo, potrà fare esperienza e per noi sarà importante. Dobbiamo rimboccarci le maniche e fare di più. Attraverso il lavoro cercheremo di arrivare a vincere qualcosa di importante. Abbiamo tanto entusiasmo, bisogna essere uniti e con l'aiuto di tutti la Nazionale potrà tornare ad essere seguita come sempre. Il calcio italiano ha sempre avuto talenti, la mia speranza è che i nostri giovani possano iniziare a giocare con continuità e fare esperienza. Forse non c'è il fuoriclasse come nel passato, ma anche i Mondiali hanno dimostrato che chi aveva Messi o Ronaldo ha avuto difficoltà. Bisogna mettere insieme una squadra vera e pensare a qualificarci per gli Europei e i Mondiali, poi tutto può succedere".