Intervenuto nel corso di un evento Rai, il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha dichiarato: "Vogliamo riportare la Nazionale dove merita di stare. Ha vinto quattro volte il Mondiale, non vince l'Europeo da tanto, vogliamo arrivare in fondo. In panchina la sofferenza è maggiore".



SU BUFFON E DE ROSSI IN AZZURRO - "Era un'idea del presidente, che mi ha trovato d'accordo. Sarebbe bello poterla concretizzare. Europeo? Vediamo".