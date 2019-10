Se non ora quando? È questa la domanda che avrei fatto volentieri al nostro ct Roberto Mancini, dopo aver letto le ultime convocazioni e avere appreso a malincuore che Berardi mancava. Dunque proprio non gli piace. Chiama Grifo da Friburgo, chiama il Faraone dalla Cina, pur di non convocare Domenico Berardi da Sassuolo.



Come se finora avessero strafatto, questi due. Passi El Shaarawy, che tra l’altro ha pure segnato contro il Liechtenstein (anche se uno che va in Cina a ventisette anni per me non vuole bene alla Nazionale, se già fa parte del giro); ma Grifo! La convocazione dell’italo-tedesco, a prescindere dalla prestazione di ieri sera (poca roba) e dalle sue qualità (non entro nel merito), non mi va proprio giù, dato che è costata l’esclusione di questo Berardi rigenerato.



Grifo in 4 presenze di Bundesliga (su 7 giornate) non solo non ha segnato nemmeno un gol, ma non è andato nemmeno oltre un totale di 92 minuti giocati. Nell’ultima partita, Friburgo-Borussia Dortmund, Grifo è sceso in campo per 5 miseri minuti. Ribadisco, non si discute qui il valore del giocatore. È che Berardi sta attraversando un momento di grazia. Andavano premiate le prestazioni, non dico i gol (5). Eppure soltanto questi sarebbero dovuti bastare.



Nella classifica marcatori l’esterno calabrese è infatti al terzo posto in Serie A, dietro ai soliti Immobile (7) e Zapata (6). C’è poi un’altra classifica in cui va forte Berardi, ed è quella dei tiri. L’attaccante neroverde ne ha effettuati in tutto 19, di cui 15 in porta e 4 fuori. È decimo, sì, ma a differenza dei primi nove (tra cui CR7) ha il rapporto migliore tra tiri totali e tiri nello specchio (Dzeko, che è il capofila, per intenderci ne ha calciati in porta soltanto 14 su 24). Insomma era il momento di Mimmo.



Va bene, c’erano Chiesa e Bernardeschi da quella parte, però che diamine! Anziché convocare tre esterni a sinistra (Insigne, El Shaarawy, Grifo) e due a destra (Chiesa e Bernardeschi), poteva fare il contrario, lasciando qualcuno a Friburgo e convocando qualcuno da Sassuolo. Sarò di parte, forse, e anzi, lo sono certamente: stavolta però mi pare che Berardi abbia subìto un’ingiustizia.