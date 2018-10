Ospite a Sky Calcio Club, il commissario tecnico della Nazionaleha dichiarato: "Per tutti gli italiani il mancato Mondiale è stata una tragedia. Abbiamo pensato di ridare tranquillità ai ragazzi, che non lo erano dopo una sconfitta così importante. Ci sono giocatori bravi tecnicamente, ci vorrà anche tanta pazienza. La speranza è che possano giocare, perché di qualità ne hanno.Voglio far divertire la mia squadra. Se riusciamo a far questo, anche i tifosi potranno riaffezionarsi alla squadra. La cosa bella dopo la gara con la Polonia non è stata solo la vittoria, ma l'idea di aver visto qualcosa di diverso."Attaccante?Ha qualità e se spreca molte energie in difesa, quando deve tornare avanti fa più fatica. Giocando come attaccante posso sfruttarlo al meglio, ecco perché Ancelotti lo ha messo lì. Vicino all'area di rigore diventa molto pericoloso".- "Se manca un Icardi in Nazionale? Quelli che abbiamo torneranno a far gol. Il nostro obiettivo è essere propositivi sia in casa che in trasferta e nelle ultime due partite ci siamo riusciti.Non l'ho chiamato quando era infortunato: nella Lazio fa tanti gol e in Nazionale non avrà problemi. Ma così lo penso anche per Belotti. Io spero ci possano essere tanti attaccanti che fanno gol"."Insigne è quello che può far più gol di tutti. Chiesa non ce l'ha ancora, per esempio. Noi pensiamo sempre al padre e a come calcia lui: deve essere più continuo, ma pensiamo che ha solo 21 anni... Bernardeschi? Può avere il gol, ma propone un altro tipo di calcio. La speranza è che ci possa essere l'imbarazzo della scelta: oltre a Belotti e Immobile, anche Zaza, Balotelli e magari qualche altro giovane"."Barella? È molto bravo: sa giocare corto, lungo. Può avere anche i gol. Ha però fatto solo una ventina di partite in A, deve crescere ancora"."Se hai i giocatori bravi devi cercare di metterli in campo. Magari non proprio tutti insieme, ecco. Ma in questo momento bisogna pensare a questo"."Voglio vedere, che purtroppo ora a Monaco si è infortunato. Stiamo valutando, che nel Valencia gioca la Champions e mi ha fatto un'ottima impressione. Poi Conti, Spinazzola che stanno tornando ora dagli infortuni e saranno valutati"."Sì, questa criticità a volte c'è. Ecco perché contro la Polonia ho inserito Lasagna e proprio Piccini, per cercare di dare qualche centimetro in più nei calci piazzati".



BALOTELLI - "Noi la possibilità gliel'abbiamo data e gliela ridaremo, ma dovrà stare bene. Lui ha 28 anni, gioca e rientra nei parametri".