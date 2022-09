Pasquale Mazzocchi ha debuttato con l'Italia e al termine della sfida con l'Ungheria ha raccontato le proprie emozioni a Rai Sport: "E' stato magnifico. Ho sperato fino all'ultimo che il mister mi mettesse in campo. Stasera avevo una voglia incredibile di fare l'esordio. Sono contento che abbiamo vinto e che andremo a disputare altre partite".



GIOIA DI FAMIGLIA - "Cosa staranno facendo i miei genitori? Quando vieni dal nulla e realizzi una cosa del genere ti viene d'istinto piangere. Ora stanno festeggiando e non vedo l'ora di raggiungerli".



FATTA TANTA GAVETTA - "Se mi guardo indietro ho percorso una strada tutta in salita. Quando viene da questi quartieri un po' difficili, si fa sempre fatica e intraprendere la strada del calcio. Sono molto felice".



ORA ALTRE PARTITE - "L'ambizione deve essere alta. Questo non deve essere un punto d'arrivo ma di inizio".



SODDISFAZIONE - "E' una bella soddisfazione, ma io penso che questa maglia devi sempre meritartela. Ora torno a Salerno che avremo una partita importantissima in campionato".



INCORNICERA' LA MAGLIA? - "Sicuramente. La farò vedere ai miei figli".