Ultimo appuntamento della fase a gironi di Euro 2020 per l', ma prima della sfida con il Galles arriva un episodio che divide il pubblico:- Si tratta del consueto rito di adesione al movimento, contro la violenza e ogni forma di discriminazione per il colore della pelle. Un tema particolarmente sensibile per il mondo britannico e per questo. Un comportamento, questo, che ha generato polemica sui social.- Occorre premettere che inginocchiarsi o meno. Così ha fatto la Figc, come aveva spiegato in conferenza stampa: "Siamo tutti contro ogni forma di discriminazione e di razzismo, è una libera scelta delle singole federazioni". E se contro Turchia e Svizzera nessun giocatore si era inginocchiato, contro il Galles la scena si è parzialmente ripetuta, con alcuni Azzurri che hanno deciso all'ultimo di inginocchiarsi e seguire la condotta dei colleghi britannici. Dividendosi nel proprio atto, dividendo l'opinione pubblica, in parte favorevole e in parte contraria a questo rito.