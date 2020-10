Test amichevole per l’Italia di Roberto Mancini in vista delle due sfide di Nations League contro Polonia e Olanda in programma in questa sosta. Gli azzurri ospitano a Firenze la Moldavia, che ha perso nove delle ultime dieci partite, senza riuscire ad andare in gol in sette delle nove sconfitte. Questo trend negativo e il blasone della squadra hanno indotto i betting analyst a credere nella vittoria dell’Italia, che appare quasi scontata. Un successo della Nazionale italiana, riporta Agipronews, è infatti offerto solamente a 1,03, contro il pareggio a 15,50 e il ko a 41,00. A dare forza ai bookmaker anche l’ottima striscia di risultati ottenuta finora dall’Italia: l’ultima sconfitta risale addirittura al 10 settembre 2018 contro il Portogallo. Inoltre sarà una sfida ricca di gol. Gli azzurri vanno a segno da 13 match di fila e i trader pagano l’Over 4,5 a 2,10, contro l’1,68 dell’Under.