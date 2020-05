La eNazionale di PES vince la eNations Friendly Cup, successo importante in vista dell'impegno nella fase finale di eEuro 2020. Il comunicato della Figc.Buone indicazioni per la eNazionale TIMVISION PES, che nella ‘eNations Friendly Cup’ ha fatto le prove generali in vista della fase finale di UEFA eEURO 2020. A una settimana dall’appuntamento con il primo Campionato Europeo virtuale della storia, che si giocherà sabato 23 e domenica 24 maggio su Pro Evolution Soccer della Konami su Playstation 4, l’Italia ha vinto il quadrangolare amichevole che l’ha vista opposta a Finlandia, Lussemburgo e Germania.Un successo che rappresenta un’ulteriore iniezione di fiducia per gli Azzurri, che hanno avuto la meglio su altre due finaliste dell’Europeo come Germania e Lussemburgo e sui finlandesi, da sempre ai vertici nel mondo dell’eFoot ed eliminati solo agli spareggi che valevano il pass per la fase finale di UEFA eEuro 2020.La squadra composta da Rosario ‘Npk_02’ Accurso, Nicola ‘nicaldan’ Lillo, Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi e Alfonso ‘AlonsoGrayfox’ Mereu ha esordito nel torneo pareggiando 1-1 con il Lussemburgo per poi battere 2-0 la Finlandia. Il pareggio pirotecnico (4-4) nel terzo incontro con la Germania ha permesso agli Azzurri di chiudere in testa il girone a quota cinque punti davanti al Lussemburgo, secondo a una lunghezza insieme alla Germania ma avanti grazie al successo nello scontro diretto con i tedeschi. La eNazionale TIMVISION PES ha così sfidato il Lussemburgo in finale imponendosi con un netto 3-0 e vincendo il primo torneo della sua giovane storia.Risultati della ‘eNations Friendly Cup’ITALIA-Lussemburgo 1-1Germania-Finlandia 8-1ITALIA-Finlandia 2-0Germania-Lussemburgo 3-8ITALIA-Germania 4-4Finlandia-Lussemburgo 4-2Classifica: ITALIA 5 punti (dr+2), Lussemburgo 4 (+3), Germania 4 (+2), Finlandia 3 (-7)Finale: ITALIA-Lussemburgo 3-0