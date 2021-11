Paolo Nicolato, allenatore dell'Under 21, ha parlato così in conferenza stampa: "Sarei molto contento di ripetere le prestazioni di un mese fa, dobbiamo cercare di migliorare ancora di più l’identità della squadra ma andando sulla stessa strada, sperando di essere gratificati dal risultati. Risultati che però sono una conseguenza, non l’obiettivo. E la squadra mi piace come gioca, il gruppo è stimolante, speriamo di dimostrarlo anche in trasferta. L’Irlanda è una di quelle squadre che può andare molto forte, soprattutto in casa. Più forte di quanto siamo abituati: la difficoltà sarà proprio cercare di pareggiare agonismo e ritmo del gioco".



TONALI - "Impossibile però dire che l’assenza di Tonali non peserà, sarebbe poco rispettoso nei suoi confronti. È un giocatore di grande livello e grande carattere che era capitano di una squadra molto giovane e "immatura", non in senso negativo ma nel senso che ha grandi margini di miglioramento, dunque la sua assenza deve diventare uno stimolo. Sandro è giusto che faccia la sua strada, ci crea difficoltà ma è il nostro mestiere".