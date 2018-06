Italia-Olanda 1-1



Marcatori: 66' Zaza, 87' Akè (O)



ITALIA (4-3-3): Perin; Zappacosta (58’ De Sciglio), Rugani, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho (77’ Baselli), Bonaventura (dal 87’ Pellegrini); Verdi (60’ Chiesa), Belotti (62’ Zaza), Insigne (70’ Bonucci). A disposizione: Donnarumma, Caldara, Mandragora, Balotelli, Politano, Berardi. All. Mancini



OLANDA (3-5-2): Cillessen; de Ligt (71’ Akè), van Dijk, Blind (78’ Weghorst) ; Hateboer (46’ Janmaat), Vormer (70’ Berghuis), de Roon (77’ Promes), Wijnaldum, Vilhena; Babel, Depay. A disposizione: Zoet, de Vrij, Propper, Strootman, Kongolo, Padt. All. Koeman.

Arbitro: Bezbordodov (Rus).



Ammoniti: de Roon (O), Vormer (O), Depay (O), Chiesa (I), Zaza (I)



Espulso: Criscito al 68’ per fallo in chiara occasione da gol.