Italia-Olanda 1-1



ITALIA

Donnarumma 6,5: incolpevole sul gol, si supera su Depay e preserva il risultato.



D'Ambrosio 5,5: spinge poco e difende male. Il gol del pareggio arriva dalla sua parte, ma è lasciato troppo solo.



Bonucci 6: non sempre preciso, prova comunque sufficiente



Chiellini 6: ci mette il fisico, ma con il passare dei minuti perde lucidità. Compensa con esperienza e a 36 anni è comunque una garanzia.



Spinazzola 6: fa meglio di D'Ambrosio, Cillessen gli nega il gol. Cala alla distanza.



Verratti 5: non è in serata, sbaglia quasi tutte le letture e non fa filtro (56' Locatelli 6: fa il compitino, può osare di più)



Jorginho 5: tanti errori in fase di costruzione, troppi appoggi sbagliati. Prova incolore.



Barella 7: Cuore, polmoni e piedi. L'assist per Pellegrini è d'applausi. L'ultimo a mollare.



Chiesa 6: non è al 100 per 100, ma ha gamba e soprattutto fiducia. 55 minuti positivi

(dal 55' Kean 5,5: qualche buon cross, ma troppo fumo. Anche da seconda punta. Si prende un giallo evitabile)



Immobile 5: Si sbatte e si dà da fare, ma il 4-3-3 non è un modulo congeniale per le sue caratteristiche. Sbaglia un gol clamoroso solo davanti a Cillessen.



Pellegrini 7: sblocca il match con un bel gol, funziona da esterno alto. Passo in avanti rispetto alla sfida con la Polonia

(dal 72' Florenzi 6: entra bene nel match da esterno di centrocampo, forse meritava qualche minuto in più)



Mancini 6: le prova tutte, ma l'Italia di stasera ha perso un po' di smalto.​ Forse poteva dare una chance a Caputo.

Non può nulla su Pellegrini, ma poi è protagonista e salva più volte il risultato. Su Immobile poi è mostruoso.Soffre la mancanza di punti di riferimento che non gli concede Pellegrini e rischia il disastro quando innesca Immobile che però lo grazia davanti a Cillesen.Colpevole con Van Dijk sul gol subito. Si perde il taglio di Pellegrini.Fatica a trovare le distanze con de Vrij e spesso si ritrova fuori posizione.Fa più il terzo dietro che non il terzino, ma regge l'urto di Chiesa e, spesso, mette una pezza in copertura. Cala quando viene spostato in fascia.Il gol è il giusto coronamento di una prestazione maiuscola in mezzo al campo.: Tutto il gioco dell'Olanda passa dalle sue visioni di gioco in mezzo al campo. Detta tempi e ritmi come pochi. Nelle occasioni pericolose dei suoi, un suo tocco nell'azione c'è sempre.Mette in difficoltà con i suoi tagli verticali la corsia di destra formata da Chiesa e D'Ambrosio. L'ingresso di Kean lo costringe ad abbassarsi.(dal 77'tiene la posizione e non sbanda)Forse il vero assente del centrocampo dell'Olanda. Gini fatica ad essere innescato e fra le linee non si vede quasi mai.Il bomber che matò l'Inter con il Siviglia è un lontano parente di quello sceso in campo a Bergamo. Si divora un gol facilissimo solo al centro dell'area piccola.Il peggiore nella gara d'andata, nettamente il più pericoloso in quella di ritorno. È la stella offensiva di questa squadra e si vede, solo Donnarumma in versione super gli nega il gol.(dal 92').All.Rispetto all'andata dove non era in panchina cambia il volto dell'Olanda rinnegando il 4-3-3 e passando ad un 3-4-1-2 che mette in crisi il palleggio azzurro. Risponde a Mancini colpo su colpo e non sbaglia una mossa. L'1-1 è il giusto premio.