Dopo la vittoria nella prima amichevole contro l'Arabia Saudita e la sconfitta nella seconda contro la Francia, questa sera è andata in scena la terza partita per l'Italia di Roberto Mancini: gli Azzurri sono scesi in campo alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino per l'ultima amichevole prima dell'estate, contro l'Olanda di Ronald Koeman, altra grande esclusa dal Mondiale di Russia. Termina 1-1, con i gol di Zaza al 69' (secondo gol in Nazionale) e il pari di Aké all'88' (primo gol in Oranje). Entrambe le squadre hanno perso per mano della Svezia l’opportunità di disputare la rassegna iridata: l’Olanda ai gironi di qualificazione, gli Azzurri agli spareggi. Fischi per il napoletano Lorenzo Insigne, al debutto da capitano nel giorno del suo compleanno, e per l'ex Juve Bonucci, applausi per il futuro bianconero Perin. Nel primo tempo annullato un gol a Belotti per offside, poi altre grandi occasioni per Belotti, Verdi e Criscito. Nel secondo tempo segna Zaza, poi l'espulsione di Criscito e il pari di Aké nel finale. I precedenti sorridevano all’Italia, uscita sconfitta soltanto in 3 delle 21 partite contro l’Olanda, con 9 vittorie e 9 pareggi a completare il parziale. In particolare, gli Oranje non hanno mai superato gli Azzurri in amichevole (7 pari e 8 k.o.) e non li hanno mai battuti nei match disputati in Italia (3 pareggi e 8 sconfitte).



LE FORMAZIONI:



Italia (4-3-3): Perin; Zappacosta (dal 58' De Sciglio), Rugani, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho (dal 78' Baselli), Bonaventura (dall' 87' Pellegrini); Verdi (dal 59' Chiesa), Belotti (dal 61' Zaza), Insigne (dal 69' Bonucci). All. Mancini



​Olanda (3-5-2): Cillessen; de Ligt (dal 71' Akè), van Dijk, Blind (dal 78' Weghorst); Hateboer (dal 46' Janmaat), de Roon (dal 78' Promes), Vormer (dal 71' Berghuis), Wijnaldum, Vilhena; Babel (dall' 82 Elia), Depay. All.: Koeman.



h 20.45 ITALIA-OLANDA 1-1

​67' Zaza (I), 88' Aké (O)



espulso Criscito (I) al 69'



LA CRONACA:



93' - Termina il match: è 1-1, con i gol di Zaza e Aké.



92 ' - Giallo anche a Janmaat, per un brutto fallo su Chiesa.



89' - Zaza travolge Cillessen e viene sanzionato dal direttore di gara con l'ammonizione.



88' - PAREGGIO DELL'OLANDA! Berghuis si accentra dalla destra e crossa in mezzo; De Sciglio non chiude su Akè che colpisce indisturbato di testa da pochi passi, senza lasciare scampo ad un incolpevole Perin.



86' - Chiesa scappa sulla sinistra, prova il doppio passo e calcia di sinistro. Il portiere olandese para.



81' - Olanda vicino al pari, con un bel tiro da fuori di Berghuis: neutralizza Perin.



78' - Esordio in nazionale per Baselli.



74' - Ammonito Chiesa per perdita di tempo.



71' - Fischi anche per Bonucci, all'ingresso in campo.



69' ESPULSO CRISCITO - Fallo da ultimo uomo commesso da Criscito ai danni di Babel ed espulsione diretta per il terzino sinistro: calcio di punizione dal limite per la formazione ospite, calciato da Depay e neutralizzato da Perin.



67' - GOL DELL'ITALIA! Percussione sulla sinistra di Chiesa e cross in mezzo all'area: Zaza anticipa Van Dijk e con la suola sinistra deposita il pallone in rete, realizzando il secondo gol in nazionale.



59' - Ancora Olanda: cross di Vormer per Vilhena, che al volo impegna Perin.



51' - Olanda vicino al gol: Janmaat crossa, Criscito devia e per poco non sorprende Perin.



46' - E' iniziato il secondo tempo, con gli Azzurri che giocano il primo pallone.



45' - Termina il primo tempo sullo 0-0.



44' - Depay commette fallo ai danni di Zappacosta ma prosegue l'azione nonostante il fischio arbitrale e calcia in porta: cartellino giallo per l'olandese.



43' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Criscito svetta su tutti e colpisce di testa ma Vormer salva sulla linea con Cillessen ormai battuto.



42' - Grandissima occasione per l'italia: Jorginho effettua una verticalizzazione per Verdi, che entra in area e calcia in porta, ma Cillessen si distende e con la punta delle dita devia in calcio d'angolo.



33' - Altra grande chanche per gli Azzurri: ancora Insigne, che appoggia al centro per Verdi, il quale spara alto da ottima posizione.



32' - Grande passaggio filtrante di Insigne per Belotti, che solo contro Cillessen sbaglia, sparando addosso al portiere Oranje.



28' - Giallo per de Roon a seguito di una trattenuta su Criscito.



16' - Insigne si allarga sul secondo palo e calcia in porta: il tiro viene deviato in calcio d'angolo dalla difesa ospite.



10' - Scontro di gioco tra Perin e Criscito; il terzino sembra aver avuto la peggio ma non dovrebbe essere nulla di grave.



3' - GOL ANNULLATO ALL'ITALIA! Rete annullata a Belotti per offside: Verdi batte un calcio di punizione dalla trequarti destra, Cristante taglia al centro e prolunga per Belotti che deposita in rete, ma l'attaccante granata si trovava in fuorigioco al momento del tocco del centrocampista orobico.



1' - Bezborodov comanda il calcio d'inizio: prima fischi per il napoletano Insigne, applausi per il prossimo juventino Perin.