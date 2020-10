Alle 20.45, per la quarta partita di Nations League, l'Italia di Mancini difende il primato del girone nella sfida contro l'Olanda. Sconfitta 1-0 nel match d'andata, con gol di Nicolò Barella, gli Azzurri si ritroveranno di fronte una squadra diversa, in quanto è cambiata la guida: stasera, infatti, in panchina ci sarà Frank de Boer.



Solito 4-3-3 per l'Italia, nuovo 4-2-3-1 per l'Olanda, con Depay che agirà da unica punta e in mezzo al campo si ricomporrà la coppia made in Ajax formata da Van de Beek, ora allo United, e De Jong, punto fermo del Barcellona. Cambia ancora il centravanti, invece, per Mancini, che sceglie il terzo diverso in tre partite: Caputo contro la Moldavia, Belotti contro la Polonia, Immobile contro l'Olanda.



ITALIA-OLANDA alle 20.45 in diretta su Rai 1



PROBABILI FORMAZIONI



ITALIA: Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini.



OLANDA: Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Blind; Van de Beek, De Jong; Berghuis, Wijnaldum, Malen; Depay.