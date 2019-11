Il team manager dell'Italia, Gabriele Oriali ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel pre-gara della sfida contro la Bosnia.



RECORD DI POZZO - "Bisogna vincere per proseguire il percorso che Mancini ha iniziato un anno fa. C'è un record da battere, quello di Pozzo. Ci proveremo".



BONUCCI RAGGIUNGE FACCHETTI - "Io ho avuto la fortuna di giocarci insieme a Giacinto e so quanto sia stato un grande giocatore e un grande uomo. Sono convinto che Bonucci sia molto maturato, se lo merita".



TONALI - "È pronto per il debutto ed è preparato. Spiace per l'Under 21 ma visto che abbiamo subito diversi infortuni lo abbiamo chiamato".