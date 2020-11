Riccardo Orsolini, esterno offensivo del Bologna e dell'Italia, in gol contro l'Estonia, parla a Rai Sport: "Mi ritengo abbastanza fortunato ad essere qui. Avevo chiesto a Grifo di tirare il primo rigore, poi mi sono preso il pallone sul secondo. Cosa mi manca per l'Europeo? So bene che non è facile, per me è già un sogno essere qui. Spero vivamente di poter mettere in difficoltà il mister, la mia nazionale passa anche da Bologna, spero di guadagnarmi questa maglia. Lavoro duramente ogni giorno".



SU MIHAJLOVIC - "Quanto si è arrabbiato dopo l'errore col Napoli? Non tanto, ma mi sono arrabbiato con me stesso. Gli errori fanno parte del mestiere, io deve essere più cinico, ma ci sto lavorando".