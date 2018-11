Archiviato il pareggio senza gol col Portogallo nell'ultimo impegno di Nations League, l'Italia di Roberto Mancini cambia pelle. Contro gli Stati Uniti, nell'amichevole di martedì sera a Genk, gli Azzurri si presenteranno in una veste completamente rinnovata e, approfittando della non ufficialità dell'appuntamento, il nostro ct darà spazio alle seconde linee e ai giovani talenti aggregati al gruppo. Grande attenzione dunque ai millennials Kean e Tonali e ai vari Acerbi, Mancini e Grifo, che sperano di ritagliarsi un po' di spazio in Belgio.



A fargli spazio quei calciatori che stamattina hanno ricevuto il via libera per rientrare a casa dopo il match di San Siro: a Chellini, Florenzi, Insigne, Verratti, Immobile e Jorginho si è aggiunto all'ultimo anche Lorenzo Pellegrini, che per un lieve problema fisico non sarà a disposizione contro gli Stati Uniti e farà ritorno a Roma.